شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب على النفط بالشرق الأوسط وأفريقيا 400 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الأول من عام 2022 بنحو 400 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.7% مقارنـة بـالربع السابق، ليصل إلى نحو 53.8 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 2.2 مليون برميل يوميا، أي بنسبة 4.3 % مقارنـة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الأول 2022 .

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أنه ضمن تلك الدول ، ارتفع الطلب على النفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيـا خـلال الربع الأول من عام 2022 بنحو 400 ألـف برميـل يـوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 12.8 مليـون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 480 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حيث ارتفع طلب الدول العربية على النفط بمقدار 200 ألف برميـل يـوميا، ليصل إلى نحو 7 مليـون برميل يوم، أي ما يشكل نحو 13 % من إجمالي طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأول من عام 2022، مرتفعاً بنحو 300 ألف برميل يوميا على أساس سنوي .

وذكر التقرير، ارتفاع طلب الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بواقع 200 ألف برميل يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 5.8 مليون برميل يوميا، مرتفعاً بنحو 180 ألف برميل يوميا على أساس سنوي.