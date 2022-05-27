شكرا لقرائتكم خبر عن 27.7 مليون طن.. صادرات الدول العربية من الغاز المسال الربع الأول فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2022، نحو 27.7 مليون طن ، وذلك مقابل 29 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسبة تراجع على أساس سـنوي 4.5 %، لكنها تظل ضـمن النطاق المعتاد لصـادرات الدول العربية، كما احتفظت الدول العربية بحصة سوقية عالمية بلغت نحو 27.9 % وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الربع الأول 2022.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغت الصـادرات خلال الربع الأول من 2022 نحو 1.5 مليون طن ، مقابل 1.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسبة نمو مرتفعة بلغت على أساس سنوي 7.1%، حيث تعمل محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة " داس " بكامل طاقتها التصميمية تقريباً والتي تبلغ نحو 5.8 مليون طن / السنة. وقد توجهت كافة الشحنات من "أدجاز" إلى الأسواق الأسيوية وفي مقدمتها الهند واليابان، التي استحوذت مجتمعة على 70% من إجمالي الشحنات.

وذكر التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك" أن "محطة أجاز" صدرت خلال شهري فبراير ومارس شحنتين من الغاز الطبيعي المسال إلى "ميناء الزور" بدولة الكويت الذي بدأ تشغيله التجريبي منتصـف عام 2021.