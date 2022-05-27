شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 26-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 26-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.247 مليار جنيه.



البورصة تخسر 4.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.247 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.247 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 251.5 مليون ورقة مالية بقيمة 572 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.73%، والعرب على 12.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 39.3 ألف جنيه، 20.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.96 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 14.95 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 10200 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 4118 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 1746 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 2627 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 3709 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1177 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.94%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 135.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.86%.

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 15.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.04%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.365 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.53%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.269 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.28%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 1.169 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.89%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.44%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 2.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.33%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.22%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.802 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.13%.