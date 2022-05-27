أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 26-5-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 26-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.247 مليار جنيه.



البورصة تخسر 4.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.247 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.247 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 251.5 مليون ورقة مالية بقيمة 572 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.73%، والعرب على 12.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 39.3 ألف جنيه، 20.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.96 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 14.95 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 10200 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 4118 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 1746 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 2627 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 3709 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1177 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 900 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 210 ألف سهم، 881 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 500 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 900 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 210 ألف سهم، 881 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، 145 ألف سهم، 56 ألف سهم، 112 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 469.3 ألف سهم، 99 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 38886 سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، ليصبح إجمالي الأسهم 3.4 مليون سهم، شراء الثانية 2770 سهم.

نتائج الأعمالأعلنت عدد من شركات البورصة المصرية نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022، وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري إيرادات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 42.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 578.5 مليون جنيه بنسبة نمو 112.9%. نتائج الأعمالأعلنت عدد من شركات البورصة المصرية نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022، وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري إيرادات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 42.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 578.5 مليون جنيه بنسبة نمو 112.9%.

وحققت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إيرادات بلغت 259.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 225.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15%، وبلغ صافي الخسار بعد الضريبة 1.8 مليون جنيه مقارنة مع 1.9 مليون جنيه بنسبة نمو 4.33%.

وحققت شركة ليسيكو مصر، إيرادات بلغت 745.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 600.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24%.

ممفيس للأدوية قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إن مجلس الإدارة وافق على عقد المضاربة المعروض على المجلس من بنك أبو ظبي الإسلامي لتمويل الاستثمارات الخاصة بمتطلبات التطوير والتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد في حدود مبلغ 110 مليون جنيه حسب الحاجة.