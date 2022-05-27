شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة "أشبال مصر الرقمية" لإعداد جيل متميز من طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة أشبال مصر الرقمية، وقامت بتوقيع 10 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى تنفيذ المبادرة لإعداد جيل متميز من طلبة المدارس المتفوقين يكون قادرا على استشراف المستقبل واستخدام التقنيات الحديثة فى مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة ليصبحوا شباب ومواطنين فاعلين فى بناء مجتمع رقمى يتواكب مع مستحدثات العصر ومتطلبات المستقبل محليًا وعالميًا.



يقدم الخليج 365 أسئلة وأجوبتها عن مبادرة أشبال مصر الرقمية: ما هى الشركات العالمية المشاركة فى تنفيذ المبادرة؟"مؤسسة فودافون مصر"،"أمازون ويب سرفيسيز"، "هواوى"، "مايكروسوفت"، "فى إم وير"، "ديل تكنولوجيز"، "جوجل"، " IBM، "فاليو"،"سيسكو".





ما هو الهدف من التعاون مع الشركات العالمية؟ تهدف مذكرات التفاهم إلى التعاون مع هذه الشركات العالمية فى مجالات إعداد مسارات تدريبية وإتاحة منصات ومعامل افتراضية فى التخصصات التكنولوجية ذات الصلة، والتوعية التكنولوجية وتنظيم ندوات عبر الإنترنت لطلاب مبادرة أشبال مصر الرقمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلبة المتميزين للمشاركة فى مسابقات وزيارات ميدانية لمقار هذه الشركات، وكذلك التعاون فى تدريب المدربين المسئولين عن تنفيذ المبادرة ومنحهم شهادة مدرب فى التخصصات ذات الصلة، فضلا عن تنظيم أنشطة لطلبة المبادرة المتفوقين سواء ثقافية، أو تعليمية، أو تنموية.





من هم الطلاب المستهدفون للتدريب بمبادرة أشبال مصر؟تعد مبادرة أشبال مصر الرقمية منحة مجانية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين المقيدين فى الصف الأول الإعدادى للصف الثانى الثانوى فى جميع المدارس المصرية فى العام الدراسى 2022/2023.





ما هى مدة المبادرة؟ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسى للمتقدمين، على أن يستوفى الطلبة الراغبون فى الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسى.







ما هى الفرص التى توفرها المبادرة للمتقدمين إليها من الطلاب المتفوقين؟ ما هى الفرص التى توفرها المبادرة للمتقدمين إليها من الطلاب المتفوقين؟ توفر المبادرة فرصًا للنشء لتنمية مهاراتهم التكنولوجية واكتشاف قدراتهم الإبداعية فى سن مبكرة؛ فمنهجية تنفيذ استراتيجية بناء القدرات التى تنفذها الوزارة ترتكز على عدة مرتكزات منها الشمول لتغطية كافة شرائح المجتمع فى مختلف المراحل العمرية، وتنوع التخصصات ومواكبتها لسوق العمل، واستخدام آليات التعليم الهجين من خلال الدمج بين نموذج التعليم التقليدى والتعليم الرقمى عن بُعد لإتاحة التدريب فى كافة أنحاء الجمهورية.

كم تبلغ تكلفة المبادرة؟ عدد التدريب فى المنحة من كلية المدارس؟ أطلقت المبادرة باستثمارات 25 مليون دولار فى خمسة أعوام لتدريب 3 آلاف طالب كل عام، تهدف إلى انتقاء نخبة من طلبة المدارس المتفوقين وإعدادهم ليصنعوا نقلة نوعية فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، واستشراف آفاق جديدة فى هذا المجال بما يتواكب مع متطلبات المستقبل وليصبح مؤهلاً لقيادة المسيرة التكنولوجية ومشروعات مصر الرقمية.

وتنتهج المبادرة منهاج تنمية مهارات طلبة المدارس وفقا لأحدث التطورات العالمية فى مختلف المجالات التكنولوجية مثل: تطوير البرمجيات والفنون الرقمية، والشبكات وأمن المعلومات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والروبوتات والأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية والحياتية والقيادية، كذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

وتوفر المبادرة بيئة تعليمية تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء من خلال إتاحة التدريب العلمى والعملى بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة فى العلوم التكنولوجية المختلفة.