القصبي: المملكة من أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الالكترونية بنسبة 32% سنويا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الالكترونية الدكتور ماجد القصبي، أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الالكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الالكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقال القصبي في فعالية «دور التجارة الالكترونية في تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية-البريطانية»، «إن المملكة تعد من أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الالكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32%».

ونظم مجلس التجارة الالكترونية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك في لندن أمس، الفعالية، بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الالكترونية الدكتور ماجد القصبي، ويضم في عضويته قيادات من 11 جهة حكومية.

وحضر الفعالية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، وشارك فيها من الجانب البريطاني الرئيس الفخري لمجلس الأعمال السعودي-البريطاني المشترك إليزابيث سايمونز.

وهدفت الفعالية إلى استعراض الفرص الواعدة التي أطلقتها رؤية المملكة 2030، وتحديدا في مجالات: البنية التحتية الرقمية، التكنولوجيا المالية، الدفع الالكتروني، الخدمات اللوجستية والنقل، حلول توصيل الميل الأخير، إلى جانب الخدمات الالكترونية المرتبطة بجودة الحياة مثل: الصحة الالكترونية، التعليم الالكتروني، الترفيه، الألعاب، وغيرها، إضافة إلى تناول التعاون والشراكة الثنائية في ظل النمو العالي الذي تحققه التجارة الالكترونية.

من جهتها، تناولت نائب وزير التجارة المشرف العام على مجلس التجارة الالكترونية الدكتور إيمان المطيري، أبرز الإصلاحات التي نفذتها المملكة في مجال التجارة الالكترونية، إضافة إلى فرص النمو التي يشهدها المجال، في ظل تنامي سوق بلغ حجمه في العام 2021م 162 مليار ريالا.

ويستكمل الوفد أعماله في لندن غدا بالاطلاع على عدد من مسرعات وحاضنات الأعمال من أبرزها «Techuk» المعنية بالتجارة والتقنية، والتي تشكل تعاون حكومي بريطاني مع نحو 350 عضوا في مختلف القطاعات بهدف تشكيل السياسات التجارية وتسريعها، إلى جانب زيارة LEVEL39، التي تعد مركزا للابتكار ومسرعة أعمال متخصصة في الأمن السيبراني، التقنيات المالية، البيع بالتجزئة، المدن الذكية.

يذكر أن الفعالية شارك فيها من الجانب السعودي قيادات من: وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، البنك المركزي السعودي، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، المركز الوطني للتنافسية، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، البريد السعودي «سبل»، إضافة إلى 120 من قيادات الشركات في البلدين.

الجهات المشاركة في الوفد السعودي:

