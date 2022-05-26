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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة أبها بحثت مع وفد من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ممثلا لمبادرة الشركة «نساند»، آليات إيجاد بيئة محفزة للاستثمار، ودعم رواد ورائدات الأعمال بعسير. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المبادرات المشتركة بين الطرفين للمسؤولية المجتمعية وخطط رعاية المعارض والمؤتمرات وملتقيات التوظيف التي تقيمها الغرفة بالتعاون مع الشركة بمنطقة عسير. وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن هذه اللقاءات تهدف إلى دعم رواد ورائدات الأعمال وتحديد الاحتياجات الخاصة بمشروعاتهم بشكل دقيق. وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن هذه اللقاءات تهدف إلى دعم رواد ورائدات الأعمال وتحديد الاحتياجات الخاصة بمشروعاتهم بشكل دقيق.

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