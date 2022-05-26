مؤسسة الحبوب

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ويأتي منح المنظمة الدولية للمعايير «آيزو» شهادة الاعتماد الدولي للمؤسسة العامة للحبوب، تتويجا لجهودها في تحقيق المعايير العالمية المحدثة لنظام إدارة استمرارية الأعمال، التي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان الاستمرارية ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث.ويؤكد الإنجاز حرص المؤسسة على إدارة عملياتها وفق أعلى المعايير العالمية، وتطوير سياساتها وإجراءاتها في مجالات الحوكمة والمخاطر والالتزام بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على كافة أعمالها وأنشطتها، ويعزز مكانتها وموثوقية أدائها مع الجهات العاملة معها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
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