زي مخصص لسائقي الأجرة والتطبيقات ابتداء من 13 ذي الحجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت الهيئة العامة للنقل الزّي المخصص لسائقي الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، وكذلك سائقي تطبيقات نقل الركاب، وذلك ابتداء من 13 من ذي الحجة 1443 (12 يوليو 2022)، كمتطلب أساسي لممارسة هذه الأنشطة وفقا لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وحددت الهيئة للرجال لبس الزي الوطني أو قميص وبنطال طويل، فيما حددت للسيدات لبس العباءة أو قميص وبنطال طويل مع جاكيت أو معطف. واشترطت على سائقي الأجرة فقط لبس قميص محدد بأكمام طويلة ولون رمادي وبنطال وحزام أسودين ووضع بطاقة التعريف.

وبينت الهيئة أن الالتزام بالزي المخصص سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص، وبما يسهم كذلك في تحسن المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافة.

أكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالأجرة وتطبيقات نقل الركاب، ومن ذلك المواصفات الفنية لسيارات الأجرة، واشتراط العمر التشغيلي لتلك المركبات، إِضافة إلى إتاحة الدفع الالكتروني للمستفيدين من هذه الخدمات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللائحة التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين.

وأشارت إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والسعي الحثيث لتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضا لدى مستفيدي خدمات النقل في المملكة.

ودعت الهيئة جميع العاملين والمهتمين بهذه الخدمات إلى زيارة موقعها الالكتروني: tga.gov.sa للاطلاع على تفاصيل الزي المعتمد.

الزي المخصص لسائقي الأجرة يشمل:







الأجرة العامة.



أجرة المطار.



الأجرة الخاصة.



تطبيقات نقل الركاب.



بدء التطبيق: 12 يوليو 2022

الزي الخاص بالرجال:





لبس الزي الوطني أو قميص وبنطال طويل.



يشترط على سائقي الأجرة فقط لبس قميص محدد بأكمام طويلة ولون رمادي وبنطال وحزام أسودين ووضع بطاقة التعريف.



يمكن إضافة جاكيت أو معطف حسب الحاجة.



الزي الخاص بالنساء:





لبس العباءة أو قميص وبنطال طويلين مع جاكيت أو معطف.



الأهداف: