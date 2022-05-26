وضع حجر الأساس لمحطة الجبيل - 3 (ب) المستقلة لإنتاج المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه خالد القريشي، أمس، حفل وضع حجر الأساس لمحطة الجبيل - 3 (ب) التي تقع على بعد 65 كلم شمال مطار الدمام، بحضور ممثلين عن شركة إنجي المتخصصة في توفير خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وشركة نسمة ومجموعة عجلان وإخوانه.

وسيعمل مشروع المحطة المستقلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بسعة تصميمية تبلغ 570 ألف م3 يوميا من المياه الصالحة للشرب، ليخدم المستفيدين في منطقتي الرياض والقصيم بعد تشغيله تجاريا عام 2024.

وكانت الشركة السعودية لشراكات المياه قد منحت الائتلاف، الذي تقوده شركة إنجي، عقد بناء وتملك وتشغيل محطة الجبيل – 3 (ب) المستقلة لإنتاج المياه لمدة 25 عاما، بعد أن قدمت إنجي عرضا بتعرفة 1.591 ريالا لكل متر مكعب من مياه الشرب.

وتم تطوير المحطة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يتولى التحالف تمويل المشروع، وتتولى إنجي مسؤولية تشغيله وصيانته بعد الانتهاء من مرحلة البناء وتشغيله تجاريا، وسيتضمن المشروع محطة خاصة تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 60 ميجاوات، لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية من الشبكة، بالإضافة إلى خزانات مياه بسعة إنتاج يوم تشغيلي واحد ومنشآت كهربائية خاصة، ويتماشى المشروع مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بلوغ صفر انبعاثات كربونية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري ودفع التحول إلى الطاقة النظيفة.

محطة الجبيل - 3 (ب) المستقلة لإنتاج المياه:







تخدم منطقتي الرياض والقصيم



الطاقة الإنتاجية 570 ألف م3 يوميا



تضم محطة خاصة تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 60 ميجاوات



بدء تشغيلها تجاريا عام 2024



تشييد المحطة من قبل ائتلاف يضم: