«شركاء نيوم 2022 » يطرح 1000 وظيفة في 15 شركة

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ويهدف الملتقى -الذي أقيم في مقر جامعة تبوك على مدى يومين واختتم أمس- إلى توفير فرص عمل جديدة لأبناء منطقتي نيوم وتبوك في 15 شركة محلية وعالمية من شركاء نيوم في مختلف القطاعات.واشتمل الملتقى على مجموعة من الأنشطة والفعاليات، يتم خلالها استقبال طلبات التوظيف مباشرة، مما يسهم في زيادة التفاعل بين المتقدمين وبين جهات التوظيف.
وتم عرض شواغر وظيفية للخريجين الجدد والفنيين وأصحاب الخبرة، حيث تتواصل الشركات والمؤسسات خلال الملتقى بشكل مباشر مع الحضور من المسجلين والمرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.
وقدم الملتقى عددا من الخدمات الأخرى للزوار والباحثين عن العمل كخدمة إنشاء السيرة الذاتية بطريقة احترافية، وتقديم نصائح للمتقدمين عن كيفية تجاوز المقابلة الشخصية والتوجيه المهني لتمكينهم من الحصول على تلك الشواغر بشكل احترافي.
وتسعى نيوم من خلال استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية وبرامجها التنموية إلى تمكين الطلاب والخريجين من الوصول إلى أهدافهم والاستفادة من طاقاتهم ليكونوا محرك النمو المستدام لمجتمع نيوم والمملكة في آن واحد، وبما يحقق مستهدفات برنامج تنمية
القدرات البشرية أحد برامج «رؤية المملكة 2030».
يذكر أن أحد المهام الرئيسة لإدارة المسؤولية الاجتماعية في نيوم تتمثل في تمكين أفراد المجتمع عبر تزويدهم بالفرص المناسبة من خلال إسهامات ومبادرات نوعية تتوافق مع مستهدفات نيوم و»رؤية المملكة 2030»، إذ يضاف هذا الحدث إلى منظومة
المشاريع والبرامج الاجتماعية التي أطلقتها نيوم لصنع الأثر الاجتماعي لدى أفراد وأسر منطقتي نيوم وتبوك، التي أسهمت من خلالها في توفير مئات فرص العمل والمنح التعليمية وبرامج الابتعاث والتدريب وخلق العديد من الاستثمارات المتنوعة في ريادة
الأعمال.
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