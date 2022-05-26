60 % وفر في المرحلة الأولى من استبدال مصابيح إنارة الطرق

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وأوضحت «ترشيد»، أنها استكملت مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، المرحلة الأولى من مشروع استبدال مصابيح إنارة الطرق في كل من مناطق الشرقية والمدينة المنورة والقصيم ونجران ومحافظة جدة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى أكثر من 60% من الاستهلاك السابق، وذلك من خلال إحلال أكثر من 54 ألف مصباح تقليدي بمصابيح LED المرشدة للطاقة، التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.وأشاد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس بدر الدلامي بهذه الخطوة، التي من شأنها تخفيض المعدل الاستهلاكي للكهرباء على طرق المملكة، والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة التي تسهم بخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة، منوها بأهمية استمرار العمل وتضافر الجهود مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال بقية المراحل على جميع طرق المملكة.
مشروع استبدال مصابيح إنارة الطرق
المرحلة الأولى:
- تشمل مناطق الشرقية والمدينة المنورة والقصيم ونجران ومحافظة جدة
- إحلال + 54 ألف مصباح تقليدي بمصابيح LED المرشدة للطاقة
- تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء 60% من الاستهلاك السابق
- تحقيق وفر 104 ملايين كليووات ساعة سنويا من إجمالي الاستهلاك
- الوفر يعادل استهلاك + 166 ألف برميل نفط مكافئ سنويا
- تفادي 68 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنويا
- يوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 1.1 مليون شتلة
المرحلة الثانية:
- تشمل العاصمة المقدسة و محافظة الطائف و مناطق الرياض و الشرقية و عسير و ااباحة
- استبدال 90+ ألف مصباح تقليدي بمصابيح LED المرشدة للطاقة مدة التنفيذ خلال العام الحالي 2022
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