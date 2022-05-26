شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر ياكتس نيوز: المملكة تعتزم إطلاق أكبر ناد لليخوت على ضفاف البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «يتمتع نادي اليخوت المرتقب بتصميم عالمي المستوى، كما يتأثر بالعناصر الطبيعية المحيطة والتراث العربي»

أكد موقع «سوبر ياكتس» العالمي، أن المملكة تستعد لإطلاق أكبر ناد لليخوت من نوعه على ضفاف البحر الأحمر، حيث ستقع المنشأة داخل تريبل باي مارينا لمحمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية، وقد تم تصميم المنشأة التي تبلغ مساحتها 7900 متر مربع من قبل شركة الهندسة المعمارية الرائدة «إتش كيه إس».

ويندرج نادي اليخوت تحت مشروع أمالا، الذي تديره شركة البحر الأحمر للتطوير، ويشكل جزءًا من برنامج رؤية السعودية 2030.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «يهدف تصميم هذه المساحة الفريدة إلى عرض هيكل آسر يتدفق بحرية، ويخلق نقطة التقاء بين الأرض والبحر في أجمل ناد لليخوت».

ونقل الموقع عن جون باجانو، الرئيس التنفيذي لمشروع أمالا، قوله: «يعد مشروع أمالا أحد المشاريع الرائدة في رؤية السعودية 2030 ويظل محوريًا لطموح المملكة لتصبح رائدة في مجال السياحة العالمية. ونتوقع أن تصبح أمالا مركزًا دوليًا لليخوت الفاخرة».

ويتمتع نادي اليخوت المرتقب بتصميم عالمي المستوى، كما يتأثر بالعناصر الطبيعية المحيطة والتراث العربي، ويتم دعمه باتجاهات الاستدامة.

وتشتمل المرحلة الأولى من نادي اليخوت على 8 منتجعات تقدم ما يقرب من 1200 غرفة فندقية، ومن المقرر الانتهاء منها في عام 2024. كما سيتمكن أعضاء نادي اليخوت الفخم للغاية وضيوفهم من الوصول من قواربهم مباشرةً إلى الأماكن السياحية المطلة على الشاطئ.

وسيغطي نادي اليخوت 7900 متر مربع عبر 4 طوابق، مع ميزات عديدة بما في ذلك مطعم الشرفة، ومنصة لا متناهية، وصالة على السطح. وجاء الإلهام في الأصل لتصميم هذا النادي من التكوينات الصخرية الفريدة على ساحل البحر الأحمر، ويمكن رؤية ذلك في مدرجات النادي، التي تعكس الشكل الطبيعي للمنحدرات المحيطة بالمنطقة.

ختاما، من المتوقع تعزيز المشروع للسياحة البحرية وفق رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد من خلال تمكين النمو السريع في هذا القطاع. كما سيوفر المشروع حوالي 50 ألف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى ما يزيد على 11 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمجرد تشغيله بالكامل.