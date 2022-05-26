شكرا لقرائتكم خبر عن كاوا نيوز: جامعة الملك عبد الله تطور ذكاء اصطناعيا يكشف عن أمراض الرئة المخفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * سيوفر الذكاء الاصطناعي ميزات التشخيص الأسرع والأكثر موثوقية، ويدعم أيضًا تقديم علاج أفضل للمرضى

أشاد موقع «كاوا نيوز» بالتقنية الطبية المبتكرة، التي طورتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي بطريقة جديدة فيها، بحيث تتيح الكشف عن أمراض الجهاز التنفسي المخفية ومراقبتها.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إنه من خلال تراكب خوارزميات الذكاء الاصطناعي على بيانات تصوير الصدر القياسية، سيكون الذكاء الاصطناعي قادرا على اكتشاف اختلالات الرئة التي لا يمكن تمييزها، كما سيوفر ميزات التشخيص الأسرع والأكثر موثوقية، ويدعم أيضًا علاجًا أفضل للمرضى.

وتم تصميم هذه التقنية في الأصل لمعالجة مشكلات الجهاز التنفسي طويلة المدى المرتبطة بفيروس كوفيد- 19، حيث لم تكشف فحوصات الصدر التقليدية عن علامات تندب وتشوهات الرئة.

وتُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتصور الأضرار غير المرئية والأعراض المستمرة ومضاعفات ما بعد كوفيد. كما تم اختبار هذه التقنية أيضًا على المرضى الذين يعانون أمراض الرئة الأخرى مثل الالتهاب الرئوي والسل وسرطان الرئة، وأثبت فعاليتها في الكشف عن الأمراض بطريقة دقيقة وموضعية، مع تغطية مجموعة واسعة من الاحتياجات الطبية.