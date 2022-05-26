هل توجد زيادة في المعاشات في يوليو المقبل؟.. التأمينات توضح

الشارقة - اميمة ياسر - نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجود زيادة في المعاشات في شهر يوليو المقبل.

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في مؤتمر صحفي، إن قانون المعاشات يقرر زيادة سنوية من شهر يوليو من كل عام وهذا العام وجه الرئيس برفع المعاناة عن المواطنين فتم صرف زيادة المعاشات فى شهر أبريل بدلا من شهر يوليو المقبل.

وتابع أنه بداية من العام المقبل سوف تعود مرة أخرى إلى شهر يوليو كزيادة سنوية وفقا للقانون ولكن هذا العام كان إستثنائى فقط ولا يوجد زيادة معاشات فى شهر يوليو المقبل هذا العام.