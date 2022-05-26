شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مظاريف مشروع استثماري بمساحة 50 ألف م2 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح مظاريف المشروع الاستثماري مجمع جمعيات وأنشطة مغلقة (سحابية) وأنشطة تجارية متعددة ومساندة لخدمة المجتمع، ودعم القطاع الثالث غير الربحي، بمساحة 50 ألف متر مربع، وبمدة استثمارية 25 سنة.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذا المشروع الاستثماري يأتي امتداداً لجهود الأمانة لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية والنوعية بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة، داعياً المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.

وتُعد هذه الفرصة ضمن 230 فرصة استثمارية تم طرحها من قبل الأمانة، يمتد بعضها إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة حيث تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم.

من جانب آخر، التقى المهندس الجبير، اليوم، مدير عام المشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فهيد الدوسري، لتبادل التجارب والخبرات في سياق المشاركة المجتمعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز روح التفاعل والارتقاء بجودة الحياة وتشجيع الشراكات لخدمة القطاع البلدي، إضافة إلى استعراض أبرز إنجازات الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالأمانة، وأهم المبادرات التي تم تقديمها خلال الربع الأول من العام، وخطط الأمانة المستقبلية.