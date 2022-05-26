شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الدورة الثامنة لانتخابات مجلس "هيئة المهندسين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عن نتائج انتخابات مجلس إدارة الهيئة في دورته الثامنة، وبحضور المشرف العام لإدارة اللجان ومجالس الإدارة لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لولوه الحمدان.

وأشاد رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات ، م. حسن زين الدين بمستوى إقبال الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم إلكترونيًا في عملية الاقتراع التي استمرت لمدة يومين وتميزت بالتنظيم الدقيق وفق آلية اللائحة التنفيذية للانتخابات.

وأوضح أن عدد الناخبين والناخبات خلال عملية الاقتراع بلغ 10930 ناخبًا شاركوا بأصواتهم لاختيار (101) مرشحًا لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثامنة موضحا أن نتائج الانتخابات جاءت على النحو التالي:

ماجد الحميدي بن مطلق الحميداني المطيري ( 906 صوتًا )

عبدالرحمن بن سعد القرني( 841 صوتًا )

عمر مستور خليف الفدعاني العنزي ( 802 صوتًا )

بدر بن عبداللطيف بوسبيت ( 666 صوتًا )

عيسى بن حميد الحميري ( 642 صوتًا )

وأشار زين الدين، إلى الجهود المتكاملة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للمهندسين لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الانتخابات والتي من أبرزها تسهيل إجراءات ومراحل العملية الانتخابية على المهندسين والمهندسات في المملكة من خلال تطبيقها بشكلٍ إلكتروني، وتكثيف الحملات الإعلامية للوصول إلى العاملين في القطاعات الهندسية، والتوعية بضوابط وشروط الانتخابات، إضافةً إلى أهمية المشاركة بأصواتهم للمساهمة في التنمية الشاملة في المجال الهندسي ولتحقيق المستهدفات الوطنية في القطاع.

وأوضح أن فترة مرحلة تقديم طلبات الاعتراضات والتظلمات تجاه العملية الانتخابية ونتائجها تبدأ اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022م، مضيفا أن لجنة الإشراف تعلن نجاح هذه الدورة، وتبارك الممرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات من الجمعية العمومية، والحاصلين على عضوية مجلس إدارة هيئة المهندسين متمنيةً مزيدًا من التقدم والتميز للكوادر الهندسية نحو خدمة الوطن والقطاع الهندسي.

من جانبها ثمّنت المشرف العام لإدارة اللجان ومجالس الإدارة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لولوه الحمدان الجهود المبذولة من كافة اللجان المساندة بقيادة اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس إدارة هيئة المهندسين للدورة الثامنة، والتي تم تشكيلها بقرار من الوزير ماجد الحقيل من أجل إنجاحها ولدعم واستدامة القطاع الهندسي في المملكة.