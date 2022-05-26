رغم الحرب.. روسيا تخفض سعر الفائدة بسبب تراجع التضخم

الشارقة - اميمة ياسر - خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس إلى 11%، خلال اجتماع استثنائي للسياسة النقدية عقد اليوم 26 مايو 2022، بحسب قرار البنك.

تباطؤ التضخم في روسيا

وتشير أحدث البيانات الأسبوعية إلى تباطؤ كبير في معدلات نمو الأسعار الحالية، بينما يخف الضغط التضخمي على خلفية سعر صرف الروبل وكذلك الانخفاض الملحوظ في توقعات التضخم للأسر والشركات.

مزيد من التفاؤل الروسي

وبلغ التضخم السنوي في روسيا في أبريل 17.8%، ومع ذلك، بناءً على التقديرات اعتبارًا من 20 مايو، تباطأ إلى 17.5%، متراجعًا بشكل أسرع من توقعات بنك روسيا لشهر أبريل، وفقًا لتوقعات بنك روسيا المركزي، نظرًا لموقف السياسة النقدية، وسط توقعات للبنك المركزي الروسي بتراجع التضخم السنوي إلى 5.0-7.0% في عام 2023 وسيعود إلى 4% في عام 2024.

بلغ متوسط سعر الفائدة في روسيا 7.32% من عام 2003 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 20% في فبراير من عام 2022 وأدنى مستوى قياسي قدره 4.25% في يوليو من عام 2020.

التضخم سيتراجع لـ6% العام القادم

من المتوقع أن يصل سعر الفائدة في روسيا إلى 9.00% بنهاية هذا الربع الشهر المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بينما على المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه سعر الفائدة في روسيا حول 6.00% في عام 2023 ما يعكس حالة من التفاؤل والاطمئنان لدى الروس.

ويتخذ البنك المركزي للاتحاد الروسي قرارات تسعير الفائدة، ويُنظر إليه على أنه سقف لاقتراض الأموال ومعيار لحساب مدفوعات الضرائب.