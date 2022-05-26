شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى رئيس وزراء بلغاريا فى دافوس..تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في دافوس مع كيريل بيتكوف رئيس وزراء بلغاريا على هامش مشاركتيهما في المنتدى الاقتصادى العالمى.

وشهد اللقاء بحث إمكانيات وفرص التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة في ضوء الدور الاقليمى لمصر كمركز لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، وكذلك بحث تداعيات الازمة العالمية الحالية على أسواق الطاقة.

واكد رئيس الوزراء البلغارى خلال اللقاء حرص بلاده على تطوير علاقات تعاون ناجحة مع مصر في قطاع الطاقة في ظل علاقات الصداقة التي تجمع البلدين .

وأكد الملا على متانة العلاقات والروابط بين البلدين وهو ما يجعل مصر حريصة على توسيع نطاق التعاون مع بلغاريا ليشمل قطاع الطاقة موضحاً ان اللقاء ابرز الرغبة المشتركة من الجانبين لإستكشاف الفرص في هذا المجال، لافتاً الى انه استعرض خلال اللقاء تطورات منتدى غاز شرق المتوسط كآلية تعاون اقليمى ناجحة في مجال الغاز الطبيعى.

وزير البترول يلتقى امين عام أوبك المنتهية ولايته

كما التقى المهندس طارق الملا ايضاً مع محمد باركيندو امين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" حيث اعرب الوزير عن تقدير مصر لجهود امين عام أوبك خلال الفترة التي قضاها في قيادة المنظمة والتي تنتهى في شهر يوليه المقبل والتي ساهم خلالها في قيادة المنظمة للقيام بدورها في ضبط السوق وتحقيق التوازن المنشود خاصة بعد جائحة كورونا، وتم خلال اللقاء بحث موقف أسواق البترول العالمية وانعكاسات العوامل السياسية على مستويات الأسعار في ضوء المتغيرات السياسية التي يمر بها العالم حاليا وسبل مواجهة ذلك.