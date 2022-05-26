شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الكاجو تسجل ارتفاعا طفيفا بـ4 ملايين دولار فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من الكاجو سجلت ارتفاعا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة واردات الكاجو "طازج أو مجفف- مقشور" نحو 4 ملايين و804 ألف دولار، مقابل مليوني و687 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت مليوني و117 ألف دولار.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن واردات الكاجو جاءت ضمن واردات مصر من السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 395 مليونا و935 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 334 مليونا و738 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 61 مليونا و197 ألف دولار.

وتضمنت قائمة السلع الزراعية كلا من الذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف، والتي بلغت قيمتها نحو 252 مليون و956 ألف دولار، ارتفاعا من 251 مليون و686 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت مليون و270 ألف دولار، يليها القمح وبلغت قيمته الإجمالية 175 مليون و931 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 340 مليون و814 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 164 مليون و883 ألف دولار.

وسجلت الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا في شهر فبراير الماضي، بواقع 6.82 مليار دولار، بينما كانت 6.74 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت نحو 1.2%.