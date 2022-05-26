شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: مصر تصدر 1.9 مليون طن غاز مسال الربع الأول2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الربع الأول2022 لمنظمة" أوابك "،عن أن حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال فى جمهورية مصر العربية خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ نحو 1.9 مليون طن.

وحافظت مصر على نفس مستويات الصادرات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق 2021، بفضل مستويات الإنتاج المحلي المرتفعة بعد تطوير حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، ومعاودة تشغيل محطة الإسـالة في دمياط مطلع العام الماضـي 2021، والتي باتت تلعب دورا مهما في تصـدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية .

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير صناعات غازية بمنظمة أوابك، أنه من المتوقع إن استمرت الصادرات على هذا النحو، أن تحقق مصر في عام 2022 رقما قياسيا جديدا في حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال قد يصل إلى 7 8 مليون طن.