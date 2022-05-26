شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى المصرى يرأس الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قامت مجموعة البنك الدولي باختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2022، وذلك بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول المشاركة.

وسيقوم عامر بإلقاء كلمة الافتتاح للاجتماعات ومعه رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، كما سيرأس مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.