شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات والمقياس»: بدء التسجيل في المؤتمر الوطني الثامن للجودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدء استقبال طلبات التسجيل في المؤتمر الوطني الثامن للجودة، الذي يقام تحت شعار "جودة مستدامة... لوطن طموح"، خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2022م، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.

ويعد المؤتمر ملتقى مهماً لخبراء الجودة، والمهتمين بها، والمتخصصين في تطبيقاتها، لعرض الأفكار وتبادل الرؤى والخبرات، من خلال الوقوف على أبرز التوجهات المستقبلية في مفاهيم الجودة، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال الجودة وتطبيقاتها.

ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه متحدثون محليون ودوليون، إلى إبراز أهمية الجودة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الجودة، وتعزيز دور تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي في تحسين أداء الأعمال، وقيادة التغيير والتحول لدى مختلف القطاعات، وإبراز دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية المحلية والدولية للمنتجات والخدمات، وتعزيز ثقافة الجودة وأهميتها لدى الفرد والمجتمع.

يذكر أنه يمكن للمهتمين التسجيل لحضور المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر على الرابط: http://www.nqc.info/