شكرا لقرائتكم خبر عن رفع سعر الفائدة في كوريا الجنوبية بمقدار 25 نقطة أساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع بنك كوريا المركزي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع وسط ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بسبب أزمة سلاسل التوريد العالمية والحرب المستمرة في أوكرانيا.

وعقد مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعا اليوم وقرر رفع سعر الفائدة من 50ر1% إلى 75ر1%.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي هذا العام بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في كل من كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل الماضيين.

كما أن هذه الزيادة هي الخامسة منذ آب/أغسطس من العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي في التراجع عن سياسته النقدية الميسرة التي وضعها لمدة عامين تقريبا لتعزيز الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

وجاء هذا القرار في الوقت الذي تكافح فيه البلاد التضخم المرتفع نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والطاقة والسلع الأساسية الأخرى وسط الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى تفاقم اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

وارتفعت توقعات التضخم إلى 3ر3% خلال أيار/مايو الحالي وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2012 عندما سجل 3ر3% أيضا.