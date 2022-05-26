شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف ريال تمويلا من «رياديات» لمنشآت رائدات الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أخصائي تمويل المشاريع ببنك التنمية الاجتماعية بالشرقية، رؤى العيساوي عن إطلاق برنامج «رياديات» في يوليو المقبل، لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن البرنامج يقدم تمويلًا للمنشآت الناشئة يصل إلى 300 ألف ريال، فيما يتابع البنك المشاريع بعد التمويل وتقديم الاستشارات المجانية طوال فترة القرض.

وقالت خلال اللقاء التعريفي ببرنامج رياديات، الذي نظمته غرفة الشرقية، مساء أمس الأول: إن أهم الاشتراطات للدخول في البرنامج وجود فكرة لدى الراغبة في الاستفادة منه، إضافة إلى اجتياز المقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن البنك سيموّل المشاريع المميزة التي توافق الاشتراطات وآليات الدعم.

وأضافت: إن البرنامج يهدف إلى تعميق فكرة العمل الحر، وتنمية الحس التجاري، واكتساب المهارات الأساسية لبدء المشروع التجاري لدى رائدات الأعمال، إضافة إلى تقليل احتمالية الخسارة في المشروع.

وأوضحت أن البرنامج يتكون من 7 خطوات وهي: «اعرف نفسك»، وتشمل مميزات العمل الحر والمهارات الأساسية المطلوبة للعمل الحر، و«بادر»، وتشمل توليد الأفكار وتقييمها واختيارها وكيفية تسجيلها كبراءة اختراع، و«أسس»، وتشمل معرفة نموذج العمل التجاري ونموذج العمل الشخصي، و«قرر» وتشمل العوامل الرئيسية لنجاح تحويل الفكرة إلى أعمال حرة وأهمية بناء العلامة التجارية ودور التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي في نجاح العمل الحر.

وتتضمن الخطوات: «وفر» وتشمل التعرف على سبل دعم المشاريع الصغيرة من خلال الجهات الداعمة، و«انطلق» وتشمل التعرف على كيفية مواجهة التحديات وإبراز النماذج الناجحة، و«أنت منجز» وتشمل تسجيل الرائدة في سجل الناجحات.

ولفتت إلى أن البنك صمم برنامجا تدريبيا للمشاريع تحت التأسيس لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ويهدف إلى تمكين المستفيد من دراسة الجدوى.

وأفادت بأن البنك يسهم في دعم منتجات الأعمال للمنشآت الجديدة من خلال عدة مسارات منها: «المنشآت الناشئة» بتمويل يصل إلى 300 ألف ريال و«رواد الأعمال» بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال و«منشآت التميز» و«الامتياز التجاري» بتمويل يصل إلى 4 ملايين، لافتة إلى أن البنك يمول كذلك المنشآت القائمة من خلال عدة مسارات منها منتج «سيولة» بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال، ومنتج «نقاط البيع» بتمويل يصل إلى مليوني ريال، ومنتج «أفق» بتمويل يصل إلى 10 ملايين.

وأوضحت أن البنك يموِّل مسار منتج «دائم» للجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية بنحو 10 ملايين، و«ساهم» للجمعيات الخيرية بنفس المبلع، و«وسطاء التمويل» للجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية بتمويل يصل إلى 20 مليونا.

وأشارت إلى أن من ضمن المنتجات التي يقدمها البنك قروضًا بفائدة مدعومة 3 % سنويا على الرصيد المستحق (المتبقي)، ويبدأ سقف التمويل من 150 ألفا إلى 4 ملايين ريال، وتصل مدة التمويل إلى 8 سنوات بفترة سماح تصل لعامين، مشيرة إلى أن طريقة السداد شهريا، إذ تبلغ الرسوم الإدارية 4 %.