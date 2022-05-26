شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تطلق أكبر مهرجان للمانجو تحت مسمى «مملكة المانجو 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت شركة لولو أكبر شركة رائدة في مجال الهايبرماركت في المنطقة بالترحيب بموسم الصيف مع احتفال غير مسبوق بأكثر فاكهة محبوبة لدى الجميع، ملك الفاكهة، حيث يتوفر أكثر من 80 نوعا من المانجو المستوردة من أنحاء مختلفة من العالم وأكثر من 25 نوعا محليا. العملاء سيكونون قادرين على اكتشاف التنوع المذهل والأنواع المختلفة للمانجو مع عروض لا مثيل لها في جميع فروع لولو، ومن خلال المتجر الإلكتروني www.luluhypermarket.com حتى 31 مايو.

حيث تم افتتاح هذا المهرجان من قبل رام براساد، القائم بأعمال السفارة الهندية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 24 مايو 2022 في الرياض أفنيو مول، المربع.

وبدوره قام بالتنويه على نمو التجارة بين المملكة العربية السعودية والهند في مختلف القطاعات محتفلة بأكثر من 75 عاما من العلاقات الثنائية بين البلدين. أيضا تحدث عن الفخر بأن الهند هي سلة التصدير للعالم لفاكهة المانجو، حيث إن لولو تمتلك حصة قدرها 45 % من إنتاج المانجو في العالم.

كما هو متوقع هناك العديد من أنواع المانجو المختلفة مثل الفونسو، كيسار، توتابوري، ماليكا، بادامي، سيندورا، كالباثور، تومي، سماك والعديد من الأنواع الأخرى. هذه الأنواع يتم توفيرها محليا من مزارع المملكة العربية السعودية ومن دول أخرى مثل الهند، وسريلانكا، وكينيا، وتايلاند واليمن والعديد من الدول الأخرى.

لولو والمعروفة دائما بتوفير أفضل المنتجات الطازجة والمنتجات التقليدية، ومنذ أمد طويل أخذت على عاتقها توفير المنتجات بأعلى جودة من خلال شبكة العمليات العالمية.

«لولو مملكة المانجو 2022 ستحقق نجاحا باهرا، من خلال الأنشطة المصاحبة للمهرجان احتفالا بهذه الفاكهة. الجميع يحب المانجو الجيد. ونحن نهدف هذا العام للمضي قدما من خلال تقديم الأفضل لتجربة تسوق مذهلة». أضافها شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى.

خلال فترة مهرجان مملكة المانجو، جميع فروع لولو ستوفر عينات للتذوق لمختلف أنواع المانجو، ليتسنى لزوار لولو من معرفة اختلاف مذاق المانجو وأنواعه. وستعطيهم فكرة لاختيار أفضل الأنواع من المانجو واكتشاف هذه الفاكهة المذهلة.

وخلال فترة المهرجان سيتم عرض المنتجات المصنعة من المانجو مثل المربى والمخللات والمانجو المقطع والتشاتي وكيك المانجو وأنواع منتجات أخرى.

مجموعة لولو دائما تولي الأهمية، لأن تكون محطة تسوق واحدة لجميع الأجناس والشعوب في المنطقة مع تنوع منتجات عالمية لمعرفة ترضي ذائقة جميع العملاء. من خلال العروض المبتكرة، لولو تهدف إلى إعطاء عملائها شيئا جديدا وممتعا في كل مرة تسوق. معرفة احتياجات المتسوقين. توفير المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار العادلة هو السر خلف نجاح المجموعة.