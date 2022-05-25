«260 ألف بطاقة ستنتهي صلاحيتها».. كيف يتصرف صاحب المعاش الذي انتهت صلاحية بطاقته؟.. «التأمينات» تجيب





الشارقة - اميمة ياسر - أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن بداية شهر يونيو 2022 آخر موعد لتحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة «البطاقة الزرقاء»، إلى بطاقات كارت «ميزة»، لافتة إلى أنه يمكن للشخص القائم بصرف المعاشات بالبطاقات الزرقاء التوجه إلى مكتب التأمينات الأقرب لمحل السكن، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك صورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت «ميزة»، دون تحمل أي أعباء مالية.

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن خطة تحويل البطاقات الزرقاء غلى «كارت ميزة» بدأت في 2021، لافتا إلى أن عدد أصحاب المعاشات الذين كان يصرفون المعاش بالبطاقات الزرقاء 6.5 مليون، ثم تم تحويل 5.5 مليون بطاقة خلال الفترة السابقة إلى بطاقة ميزة.

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن هناك 260 ألف بطاقة صرف معاشات ستنتهى صلاحيتها في يونيو القادم 2022، لافتا إلى أنه في حالة توجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى ماكينة الصرف ولم يستطع استخراج المعاش نظرا لانتهاء صلاحية البطاقة، فعليه التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات ومعه صورة البطاقة الشخصية ومدون عليها رقم التليفون الخاص به.

انتهاء صلاحية باقي البطاقات تباعا

وتابع أنه سيتم تنشيط «البطاقة الزرقاء» الخاصة بالهيئة حتى يستطيع صرف معاش شهر 6 «يونيو»، كما يمكنه استلام بطاقة ميزة مجانا في نفس اللحظة، مؤكدا أن باقي البطاقات ستنتهي صلاحيتها تباعا، مناشدا أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش بالتوجه فورا إلى أي مكتب تأمينات حتى يحصل على كارت ميزة المجاني.

وأوضح أنه فيما يتعلق بكبار السن والمرضى فيمكن لأحد الأقارب التوجه إلى مكتب التأمينات ويطلب زيارة منزلية إلى صاحب الشأن، وسيقوم موظف بالذهاب إلى محل السكن وتنشيط البطاقة القديمة، وتسليم بطاقة ميزة جديدة مجانا.