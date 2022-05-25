شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء استقرار "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 7.8%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.7%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 4.2%، ثم قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.9%، 3.4%، 3%، على التوالي، وهبط قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والعقارات بنسبة 2.4%.

كما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.3%، ثم قطاع الأغذية والشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاعي الموارد الأساسية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، فيما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.544 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 292.7 مليون ورقة مالية بقيمة 694.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.1 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.8%، والعرب على 6.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 708.6 ألف جنيه، 14.7 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 12.4 مليون جنيه، 568.1 ألف جنيه، 9.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 10247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 12566 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 4139 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.67% ليغلق عند مستوى 1765 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 2660 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 3705 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم شركتين مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.