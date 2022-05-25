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ارتفاع التضخم في زيمبابوي لأكثر من 100% بسبب تراجع العملة

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الدمام - شريف احمد - ارتفع معدل التضخم في زيمبابوي خلال الشهر الحالي إلى أكثر من 100% بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة المحلية بتقديم سعر جديد لتعاملات الإنتربنك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 7ر131% سنويا مقابل 4ر96% خلال نيسان/أبريل الماضي، لتنهي عشرة أشهر ظل فيها معدل التضخم في زيمبابوي أقل من 100%. وارتفع معدل التضخم الشهري إلى 21% وهي أسرع وتيرة لزيادة الأسعار منذ تموز/يوليو .2020 وزادت أسعار الغذاء خلال الشهر الحالي بأكثر من 150% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وبعد مرور 4 سنوات على الإطاحة بالرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي الذي شهدت فترة حكمه انهيار الاقتصاد ووصول معدل التضخم إلى أرقام فلكية، مازالت زيمبابوي تكافح من أجل العودة إلى المسار الصحيح للاقتصاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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