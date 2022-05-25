شكرا لقرائتكم خبر الفالح: الناتج المحلي يسير باتجاه 1.8 تريليون دولار لتصبح المملكة من أكبر 15 اقتصادا في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن السعودية تتجه لأن تصبح أحد أكبر 15 اقتصادا بالعالم، حيث أحرزت تقدما ملحوظا في العديد من المؤشرات الدولية.

وقال الفالح، خلال كلمته في منتدى دافوس، أمس «إن المملكة ماضية في خطتها وتقدمت في العديد من المؤشرات المتعلقة برؤية المملكة 2030، وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي التريليون دولار ويسير في اتجاه 1.6 و1.8 تريليون دولار لتصبح المملكة من أكبر 15 اقتصادا في العالم»، مبينا أن صعود المملكة الاقتصادي يرفع التنافسية في المنطقة.

وأضاف «أصدرنا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الوطني التي جمعت جميع اللاعبين ووفرت كافة الفرص والمدخلات التي تقودنا إلى اقتصاد متنوع مع إطلاق عنان قطاعات جديدة».

وأوضح أن المملكة تسعى لجذب 175 مليار دولار استثمارات أجنبية سنويا وذلك من 20 مليارا حاليا. وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو المحفز الأساسي لإجمالي الاستثمارات، ويمكن المملكة من جلب التكنولوجيا والشركاء العالميين.

وذكر الفالح أن أحدث السيارات الكهربائية سيتم تجميعها في المملكة، في إشارة إلى مصنع شركة «لوسد» المصنعة للسيارات الكهربائية المنتظر إنشاؤه في المملكة كأول مصنع خارجي للشركة التي يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية، ولفت إلى أنه سيكون واحدة من بين 3 وحدات لتجميع السيارات الكهربائية في المملكة، ومن المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 30% من السيارات بالمملكة.

وتحدث عن أن المملكة تعد أكبر مستثمر في العالم بالهيدروجين الأخضر، وأشار إلى المشاريع الكبرى التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة.