اتفاقية لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بقيمة 150 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع شركة قنوات إحدى الشركات التابعة لـمجموعة stc، لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة والعمل الحر في سوق الاتصالات، وذلك من خلال محفظة مالية تقدر بـ150 مليون ريال.

ووقع الاتفاقية من جانب البنك الرئيس التنفيذي إبراهيم الراشد، ومن جانب شركة قنوات الرئيس التنفيذي المهندس فيصل العتيق.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حزمة من الخدمات المالية المقدمة من البنك لدعم الشباب والمستفيدين من أبناء الوطن وتمكينهم من ممارسة العمل الحر من خلال منصة التوصيل الرقمي (دال) التابعة للشركة عبر الاستفادة من الخيارات التمويلية في منتج نفاذ لدى البنك الذي يقدم تمويلا يصل حتى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى تمكين الراغبين في البدء في تأسيس أعمالهم الناشئة في نشاط الاتصالات من الاستفادة من تمويلات البنك لدعم المشايع، وكذلك الحصول على خبرة الشركة في تأسيس منافذ البيع.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل العمل الحر للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق مستهدفات العمل المرن.

تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة والعمل الحر في سوق الاتصالات اتفاقية بين بنك التنمية الاجتماعية وشركة قنوات التابعة لـ stc

مدة الاتفاقية عامان

المبلغ 150 مليون ريال

مجال التعاون: تمويل الراغبين في ممارسة العمل الحر لتوصيل الطلبات والخدمات اللوجستية في التطبيقات التابعة لقنوات الاتصالات

الأثر: خلق آلاف الفرص الحرفية للمواطنين والمواطنات

الأهداف:

