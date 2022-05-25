اتفاقية لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بقيمة 150 مليونا

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ووقع الاتفاقية من جانب البنك الرئيس التنفيذي إبراهيم الراشد، ومن جانب شركة قنوات الرئيس التنفيذي المهندس فيصل العتيق.وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حزمة من الخدمات المالية المقدمة من البنك لدعم الشباب والمستفيدين من أبناء الوطن وتمكينهم من ممارسة العمل الحر من خلال منصة التوصيل الرقمي (دال) التابعة للشركة عبر الاستفادة من الخيارات التمويلية في منتج نفاذ لدى البنك الذي يقدم تمويلا يصل حتى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى تمكين الراغبين في البدء في تأسيس أعمالهم الناشئة في نشاط الاتصالات من الاستفادة من تمويلات البنك لدعم المشايع، وكذلك الحصول على خبرة الشركة في تأسيس منافذ البيع.
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل العمل الحر للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق مستهدفات العمل المرن.
تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة والعمل الحر في سوق الاتصالات اتفاقية بين بنك التنمية الاجتماعية وشركة قنوات التابعة لـ stc
مدة الاتفاقية عامان
المبلغ 150 مليون ريال
مجال التعاون: تمويل الراغبين في ممارسة العمل الحر لتوصيل الطلبات والخدمات اللوجستية في التطبيقات التابعة لقنوات الاتصالات
الأثر: خلق آلاف الفرص الحرفية للمواطنين والمواطنات
الأهداف:
- تقديم حزمة خدمات مالية من البنك لدعم الشباب والمستفيدين من أبناء الوطن
- إمكانية ممارسة العمل الحر من خلال منصة التوصيل الرقمي (دال) التابعة للشركة
- الاستفادة من الخيارات التمويلية في منتج نفاذ لدى البنك بتمويل 150 ألف ريال
- التمكين من بدء تأسيس النشاط عبر الاستفادة من تمويلات البنك لدعم المشايع
- الحصول على خبرة الشركة في تأسيس منافذ البيع
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