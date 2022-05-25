وزير الخارجية: رؤية 2030 تسهم في تجديد الاقتصاد وازدهار المجتمع بالمملكة ودول المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» 2022، تحت عنوان «النظرة الجيوسياسية».

وأوضح وزير الخارجية خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، أن رؤية المملكة 2030 تسهم في تجديد الاقتصاد وازدهار المجتمع وتحقيق المزيد من الرخاء لشعب المملكة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن رؤية المملكة ستنعكس على تكثيف التعاون مع دول المنطقة، مما ينعكس عليها بمزيد من النمو والازدهار.

وردا على استفسار مقدم الجلسة حول علاقة المملكة بكل من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، أوضح سموه أن الصين تعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، والولايات المتحدة الأمريكية من أهم شركاء المملكة في مجال الأمن.

وحث وزير الخارجية، المجتمع الدولي على دعم التعاون والحوار بين جميع دول العالم لمواجهة التحديات العديدة وأبرزها الأمن الغذائي، منوها بالدور الإيجابي للمملكة في مجموعة دول العشرين، الذي أسهم في مساعدة الدول النامية.