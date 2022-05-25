البحر الأحمر توقع 3 اتفاقيات مع علامات مرموقة في قطاع الضيافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، 3 اتفاقيات جديدة مع علامات تجارية مرموقة في قطاع الضيافة، لإدارة وتشغيل مجموعة من فنادق المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي العلامات حتى الآن إلى 12 علامة تجارية.

وبحسب بيان للشركة أمس، تشمل هذه العلامات كلا من «محمية الريتز- كارلتون» ومنتجعات «ميرافال»، اللتين تسجلان أول حضور لهما في منطقة الشرق الأوسط؛ وفنادق «روزوود»، الشركة العالمية للضيافة الفاخرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو «يؤكد توقيع هذه الاتفاقيات على تزايد إقبال رواد القطاع على الفرص في سوق السياحة المتنامي بوتيرة متسارعة للغاية في المملكة، حيث بلغ عدد المنضمين للوجهة اليوم 12 علامة ضيافة عالمية، فضلا عن تسجيل اثنتين من تلك العلامات التجارية المرموقة ضمن أول حضور لمنتجعاتها في الشرق الأوسط في وجهة البحر الأحمر، الذي يرسم مستقبلا مشرقا لقطاع السياحة السعودي».

وتتمتع «محمية الريتز- كارلتون بموقعها المثالي ضمن الوجهة في «جزر أمهات»، بينما ستتربع فنادق «ميرافال» و»روزوود» على مساحات مميزة في جزيرة شورى، القلب النابض للوجهة ومركزها الرئيسي.

وستقدم المجموعة الجديدة من علامات الضيافة المرموقة نحو 500 وحدة فندقية من إجمالي 3000 وحدة ضمن المرحلة الأولى من تشغيل وجهة البحر الأحمر.

وستنضم شركات الضيافة الفاخرة الثلاث إلى مجموعة من أبرز علامات الضيافة العالمية التي أبرمت اتفاقيات لإدارة وتشغيل الفنادق سابقا في وجهة البحر الأحمر، التي شملت «إديشن هوتلز»؛ و»فنادق ومنتجعات سانت ريجيس»، التابعة لـ»مجموعة ماريوت الدولية»؛ و»فنادق ومنتجعات فيرمونت»؛ و»رافلز للفنادق والمنتجعات»؛ و»إس إل إس هوتيلز & ريزيدنسيز»، التابعة لمجموعة الضيافة العالمية «أكور»؛ و»جراند حياة»، التابعة لمجموعة «حياة للفنادق»؛ و»إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات»؛ و»Six Senses»، التابعة لـ»مجموعة فنادق إنتركونتيننتال»؛ و»مجموعة جميرا»، وهي شركة عالمية للفنادق الفاخرة.

12 علامة ضيافة عالمية

