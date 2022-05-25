شكرا لقرائتكم خبر 359.3 مليارا الصادرات السعودية في الربع الأول بارتفاع 72.7% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 72.7% في الربع الأول من العام الحالي إلى 359.3 مليار ريال، مقابل 208 مليارات ريال في الربع الأول من 2021، نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 133.6 مليار ريال وبنسبة 90.3% إلى 281.47 مليار ريال.

ووفق نشرة التجارة الدولية للمملكة لمارس والربع الأول من 2022 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية في المملكة بنسبة 29,4% في الربع الأول 2022 بالمقارنة مع الربع الأول 2021، حيث سجلت 77.8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 4.4 مليارات ريال وبنسبة 5.4%.

وأوضحت النشرة أن الواردات ارتفعت في الربع الأول 2022 بنسبة 12.5% بمقدار 17.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 156.8 مليار ريال في الربع الأول 2022، مقابل 139.4 مليار ريال في الربع الأول 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 2.8 مليار ريال ونسبة 5.5%.

وعلى صعيد حركة الصادرات والواردات الشهرية (مارس 2022)، أفادت نتائج النشرة بأن قيمة الصادرات السلعية للمملكة في مارس الماضي بلغت 142,163 مليون ريال، مقابل 73,584 مليون ريال خلال مارس 2021، بارتفاع 68,578 مليون ريال، بنسبة 93.2%، كما بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال مارس 55,230 مليون ريال، مقابل 50,300 مليون ريال خلال مارس 2021م، بارتفاع 4,930 ملايين ريال، بنسبة 9.8%.

وأشارت النشرة إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية «تشمل إعادة التصدير» بلغت 28,185 مليون ريال، مقابل 22,467 مليون ريال خلال مارس 2021، بارتفاع 5,718 ملايين ريال، بنسبة 25.4%.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية خلال مارس 113,978 مليون ريال، مقابل 51,117 مليون ريال خلال مارس 2021م، بارتفاع قدره 62,861 مليون ريال، بنسبة 123.0%.

الصادرات :

الربع الأول 2022 : 359.3 مليار ريال

الربع الأول 2021 : 208 مليارات ريال

نسبة الارتفاع: 72.7 %

الواردات :

الربع الأول 2022 : 156.8 مليار ريال

الربع الأول 2021 : 139.4 مليار ريال

نسبة الارتفاع: 12.5 %