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ويهدف اعتماد تلك القواعد إلى تمكين المؤهلين لتقديم الخدمات المحاسبية بطريقة منظمة تسهم في رفع جودة مهنة المحاسبة في المملكة وتفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاستعانة بخدمات المحاسبين على نطاق واسع يضمن لهم الحصول على الخدمة وفق إطار تنظيمي واضح ويدعم قطاع الأعمال ويحفز المهتمين بالمهنة لتقديم خدماتهم المحاسبية وفق تلك القواعد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة التي تمكن الحاصلين على شهادة فني محاسبة لتقديم خدماتهم المحاسبية وفق القواعد المنظمة لذلك.ويهدف اعتماد تلك القواعد إلى تمكين المؤهلين لتقديم الخدمات المحاسبية بطريقة منظمة تسهم في رفع جودة مهنة المحاسبة في المملكة وتفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاستعانة بخدمات المحاسبين على نطاق واسع يضمن لهم الحصول على الخدمة وفق إطار تنظيمي واضح ويدعم قطاع الأعمال ويحفز المهتمين بالمهنة لتقديم خدماتهم المحاسبية وفق تلك القواعد.

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