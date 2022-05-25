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وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 10.055 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2032، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.184 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2037، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.715 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2049.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أقفل طرح الإصدار المحلي لمايو 2022، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 14.953 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 10.055 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2032، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.184 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2037، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.715 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2049.

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