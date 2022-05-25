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وعقدت الورشة الأولى في مقر الهيئة بالرياض، بتقديم من عضو لجنة المحامين بمنطقة الرياض المحامي عبدالمحسن السويلم، ومشاركة كبير المستشارين ببرنامج تطوير القانون التجاري جيمس فيلبي، وعضو هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة جورج تاون دون ديميسيس، فيما انعقدت الورشة الثانية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا UPT بجدة بتقديم من أمين سر لجنة المحامين في مكة المكرمة المحامي يوسف المدني، ومشاركة عضوة لجنة المحامين بمكة المكرمة المحامية سارة العمري، وممثل وزارة الخارجية الأمريكية سايبريان كريستيان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتجاهات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأفضل الممارسات، عنوان ورشتي عمل، عقدتهما الهيئة السعودية للمحامين وبرنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأمريكية، بدعم مِن وزارة الخارجية الأمريكية، مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) في مدينتي الرياض وجدة.وعقدت الورشة الأولى في مقر الهيئة بالرياض، بتقديم من عضو لجنة المحامين بمنطقة الرياض المحامي عبدالمحسن السويلم، ومشاركة كبير المستشارين ببرنامج تطوير القانون التجاري جيمس فيلبي، وعضو هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة جورج تاون دون ديميسيس، فيما انعقدت الورشة الثانية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا UPT بجدة بتقديم من أمين سر لجنة المحامين في مكة المكرمة المحامي يوسف المدني، ومشاركة عضوة لجنة المحامين بمكة المكرمة المحامية سارة العمري، وممثل وزارة الخارجية الأمريكية سايبريان كريستيان.

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