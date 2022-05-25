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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 86 محلا جهزتها أمانة الأحساء للبيع، ضمن برنامج «حاضنات الأعمال البلدية»، لخدمة المتاجر المتنقلة والأسر المنتجة وأصحاب الحرف المتنوعة، بما يضمن لهم مواقع مكتملة الخدمات والاشتراطات الصحية والمهنية. وأطلقت الأمانة المرحلة الأولى لحاضنة متنزه الملك عبدالله البيئي عبر 14 متجرا وإتاحة الفرصة للتقديم الكترونيا عبر منصة «بلدي»، فيما الخطوات جارية لإطلاق حاضنة سوق الحرفيين بـ 30 متجرا، وحاضنة قلعة أمانة الأحساء التراثية «42 متجر»، كما وضعت الأمانة سوق الأربعاء الشعبي كخطة مستقبلية بعد تدشينه لاحقا. وتهدف الحاضنات إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الأسر المنتجة وأصحاب «المتاجر المتنقلة وعربات الأطعمة المتنقلة» للاستفادة من الخدمات والفرص المتوافرة. وتهدف الحاضنات إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الأسر المنتجة وأصحاب «المتاجر المتنقلة وعربات الأطعمة المتنقلة» للاستفادة من الخدمات والفرص المتوافرة. واشترطت الأمانة أن يكون طالب الترخيص سعودي وألا يقل عمره عن 18 عاما ويسمح للذين تقل أعمارهم عن 13 عاما بالعمل مع صاحب الترخيص ويشترط على صاحب الترخيص أن يكون موجودا أثناء التشغيل ويعمل بنفسه أو مع ذويه وألا يكون طالب الترخيص لديه رخصة تجارية.

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