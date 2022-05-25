شكرا لقرائتكم خبر عن السبائك الحديدية: تصدير 35 ألف طن للاتحاد الأوروبي ووفد ياباني يزور المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عيد مُهلل، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن ملف الصادرات من أهم الملفات التي تهتم بها الشركة في إطار خطة الدولة لتعظيم حجم وقيمة الصادرات المصنعة محليا لضمان وجود قيمة إضافية.

أضاف عيد مهلل لـ" الخليج 365" إنه تم تصدير نحو 35 ألف طن من منتجات السبائك الحديدية من إنتاج مصر لدول الاتحاد الاوربى خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالى، لا سيما ان منتجات مصر منافسة عالميا، موضحا أن ارتفاع سعر المعدن في العالم أحد السبل لزيادة إيرادات الشركات المصرية.

وحول زيارة وفد ياباني للشركة أشار مهلل، أن وفدا يابانيا من شركة توموى اليابانية يزور الشركة حاليا لوقوف على مراحل إنتاج غبار السيليكا الذى يتم تصديره للشركة اليابانية منذ عام 2020 ولمدة 5 سنوات، موضحا إنه يتم تصدير نحو 9 آلاف طن سنويا ، حيث تابع الوفد بنفسه عملية الإنتاج بالمصانع، يرافقه نوبى رزق نائب رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية وعدد من القيادات حيث سبق والتقى رئيس القابضة للصناعات المعدنية المهندس محمد السعداوى بمكتبه.

من جانبه أشاد المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ، بزيادة الصادرات، سواء من شركة السبائك أو من شركة مصر للألومنيوم، وكذلك من النصر للتعدين، بما يعظم من إيرادات الشركات ومساهمتها في توفير العملة الصعبة .