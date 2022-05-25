شكرا لقرائتكم خبر عن «التحكيم الدولية» تشيد بقوة المملكة الاقتصادية وتسعى للتعاون المثمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية ممثل المملكة في منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) سيف بن عبدالله التركي مع رئيسة محكمة التحكيم الدولية كلوديا سالمون، أهم القضايا الدولية ودور المحكمة في معالجتها وبخاصة بالمملكة واستعراض آخر التطورات والمستجدات في التحكيم الدولي لدى محكمة التحكيم الدولية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والخبرات في التحكيم الدولي والطرق البديلة للفصل في المنازعات والتعريف بالمهارات والخبرات لتعزيز تجنب النزاعات.

وأوضح التركي خلال لقائه كلوديا سالمون اليوم أنه تم الاتفاق على استضافة الفعاليات والبرامج التدريبية في التحكيم الدولي للمحكمة للارتقاء بجودة التحكيم وكفاءة المحكمين علاوة على نشر الوعي بأهم السياسات والقوانين والممارسات الدولية ذات العلاقة بالتحكيم الدولي داخل المملكة وتبادل الخبرات والمنافع في الاختصاصات والاهتمامات المشترك بين الجهتين.

بدورها، أكدت رئيسة محكمة التحكيم الدولية كلوديا سالمون أن المملكة العربية السعودية من أهم الدول المؤثرة اقتصادياً في العالم، ونسعى للتعاون المثمر مع المملكة وندعو الجميع للاستفادة من خدمات المحكمة في التحكيم التي تتميز بالجودة والخبرات الطويلة والمعايير والإجراءات والسياسات المحكمة.