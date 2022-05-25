شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم "المصرية للمنتجعات السياحية" 100 ألف جنيه لعدم انعقاد الجمعية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على الشركة المصرية للمنتجعات السياحية قدره 100 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وعلى أن يتم إعادة التعامل على أسهم الشركة فور التزام الشركة بنشر استدراك بدعوة الجمعية للاجتماع الثاني للانعقاد يوم 14 يونيو المقبل، بإضافة إمكانية التصويت عن بعد باستخدام الوسائل التكنولوجية بما يمكن أقلية المساهمين من التصويت.

وبررت اللجنة، قرارها في ضوء استمرار اخلال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يتعلق بتكرار تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية أكثر من مرة، وكذلك عدم التزام الشركة بتعهدها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي تضمن انعقاد الجمعية العادية دون تأجيل تنفيذاً لقرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 16 مارس الماضي.

قالت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إنه قد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عدد 475.1 مليون سهم يمثل 45.2469% من إجمالي أسهم الشركة، وأعلن رئيس الاجتماع عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، وتقرر دعوة الجمعية العامة العادية لاجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو عام 2022، بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للنظر في ذات بنود جدول أعمال الجمعية، علمًا بأن النصاب القانوني لصحة الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يكون بحضور أي عدد من الأسهم.