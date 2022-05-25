شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 114.38دولار لبرنت و110.68دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 114.38دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 110.68دولار للبرميل.

وتوقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن يحدث الحظر الأوروبي على النفط الروسي قريبا.

وقالت فون دير لاين - في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس- "نعمل بجد على ذلك في الوقت الحالي، إنها مسألة أسابيع ولكن ينبغي حقا أن نجد حلا للاحتياجات من الاستثمار."

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "الاحتياجات لإعادة الإعمار والاحتياجات المالية ضخمة، وجميعنا يجب أن نساهم، وكذلك المؤسسات المالية الدولية."

وتابعت قائلة، "أعتقد أنه سيكون من العدل أن تدفع روسيا حصتها أيضا.. ولذا ننظر الآن في الإمكانيات القانونية من أجل إضافة الأصول المجمدة أيضا إلى جهود إعادة الإعمار هذه. الأمر ليس تافها، وليس سهلا من الناحية القانونية ولكننا نعمل عليه."

يشار إلى أن فرض حظر أوروبي على النفط الروسي سيكون الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.. وما زالت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة المجر، تعارض مقترح المفوضية الأوروبية لوقف واردات النفط الروسي تدريجيا بحلول أوائل عام 2023.