شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملفات على طاولة اتحاد الغرف الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، د. سعود المشاري، عدة ملفات على رأسها، الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة لعام 2020، ومشروع التقرير السنوي للاتحاد، فيما تم تقديم عرض فني لخدمات إدارة المشاريع لمبنى برج الاتحاد، وعرض عضوية التميز الذهبي والمميزات التي يقدمها الاتحاد للأعضاء، وعرض مشروع جدول أعمال الاجتماع الـ58 لمجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ52 بحضور الأمناء والمديرين التنفيذيين ومديري الغرف الأعضاء الذي انعقد في غرفة الشرقية، اليوم الأربعاء.

يُذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو ممثل القطاع الخاص الخليجي، ويعتبر منذ تأسيسه عام 1979 من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص الخليجي، حيث عمل على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع؛ بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له، وتمثيل مصالحة، سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.