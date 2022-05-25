رتال للتطوير العمراني تعلن عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء بناء سجلّ الأوامر 

الدمام - شريف احمد - تعلن شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة رتال للتطوير العمراني ("الشركة") أو ("رتال") عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وذلك على النحو التالي:

فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ في 25 مايو 2022م وتنتهي في 31 مايو 2022م.

تتمثل عملية الطرح بطرح اثنا عشر مليون (12,000,000) سهم عادي من أسهم الشركة ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحالين للشركة.

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف (100,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى مليون وتسعمائة وتسع وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسع وتسعون (1,999,999) سهم.

تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.