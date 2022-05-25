شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجنة الوطنية العقارية» تناقش دراسة تعزيز المنافسة بسوق الأراضي والإسكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدت اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية مرئياتها على دراسة تعزيز المنافسة في سوق الأراضي والإسكان، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للجنة، ناقشت فيه علاقة الطلب والعرض وتوفر الخدمات مع أعمال التطوير العقاري، ومعالجة العوامل المؤثرة التي تسهم في توفر المعلومات والشفافية لتحسين التنافسية في السوق العقاري.