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«اللجنة الوطنية العقارية» تناقش دراسة تعزيز المنافسة بسوق الأراضي والإسكان

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الدمام - شريف احمد - أبدت اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف مرئياتها على دراسة تعزيز المنافسة في سوق الأراضي والإسكان، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للجنة، ناقشت فيه علاقة الطلب والعرض وتوفر الخدمات مع أعمال التطوير العقاري، ومعالجة العوامل المؤثرة التي تسهم في توفر المعلومات والشفافية لتحسين التنافسية في السوق العقاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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