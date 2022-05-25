شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم، وذلك بعد تراجع الأسعار حوالي 5 جنيهات في سوق الصاغة، وسجل جرام الذهب عيار 18 سعر 903 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 903 جنيهات. عيار 21 يسجل 1055 جنيها. عيار 24 يسجل 1206 جنيهات. الجنيه الذهب 8440 جنيها.

تعززت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1858.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولار أمس العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1854.40 دولار.

ويتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الفدرالي.