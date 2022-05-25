شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها.. أسعار الذهب اليوم فى مصر .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الجنيه الذهب اليوم تراجعا بحوالى 40 جنيها، وذلك بعد أن شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحية تراجعا بحوالي 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 1055 جنيها للجرام مقابل 1060 جنيها، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ اخر 48 ساعة في سوق الصاغة بمصر.



اسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 903 جنيهات

عيار 21 يسجل 1055 جنيها

عيار 24 يسجل 1206 جنيهات

الجنيه الذهب 8440 جنيها