شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع شلمبرجير الامريكية مشروعاتها الحالية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أوليفييه لو بوش رئيس شركة شلمبرجير العالمية حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وفى مقدمتها مشروعى المسح السيزمى بمنطقتى البحر الأحمر وخليج السويس بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في إطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج فضلاً عن مشاركتها في برامج تدريب الكوادر البشرية بقطاع البترول وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية لدعم الصناعة البترولية في مصر.

وأكد الملا خلال اللقاء أن شلمبرجير تعد شريك استراتيجى لقطاع البترول وساهمت في تحقيق العديد من النجاحات مؤخراً في ظل حرص كبير من الشركة على توفير أحدث التكنولوجيات ونقل خبراتها الكبيرة في هذا المجال إلى قطاع البترول المصرى، مشيراً إلى أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج تعد أحد ثمار مشروع تطوير وتحديث القطاع وتتماشى مع رؤية التحول الرقمى بالقطاع لما تمتاز به من تكنولوجيات متطورة سهلت عملية طرح المزايدات وتوفير البيانات الجيولوجية المطلوبة من قبل الشركات الأجنبية لاتخاذ قرارات الاستثمار، كما أكد الوزير أن للشركة مساهمات فاعلة في مجال تدريب الكوادر لما توفره من برامج تدريب علمية وعملية للعاملين بقطاع البترول المشاركين في برنامج الإدارة الوسطى ضمن مشروع التطوير والتحديث.

ومن جانبه أكد لوبوش أن مصر تتمتع بأولوية في محفظة أعمال الشركة لما تتمتع به من فرص استثمارية جذابة في مجال البترول والغاز وفى ضوء النجاحات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن شلمبرجير تفخر بما ساهمت به خلال السنوات الأخيرة بقطاع البترول في مصر وخاصة توفير التكنولوجيات المتطورة وتسعى لتوسعة محفظة أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة.