شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشر البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1778 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 12691 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4178 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 1805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2713 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 3737 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، البدر للبلاستيك، العربية للأسمنت، مستشفى النزهة الدولي، دايس للملابس الجاهزة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تقدم بنك البركة مصر بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 1.5 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 309.3 مليون جنيه بإصدار عدد 44.2 مليون سهم مجاني توزع على مساهمي البنك تمويلًا من حصة المساهمين في أرباح العام وفقًا للقوائم المالية في 31/12/ 2019.

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، شراء شركة بلدنا القابضة عدد 14 مليون سهم بسعر 8.85 جنيه بقيمة إجمالية 12.4 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.990% إلى 10.138%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، 170 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2242 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، 69 ألف سهم، 42 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات 58 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 101.7 ألف سهم.

أعلنت شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مينا فارم للأدوية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 56.7 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.79%، والثانية 2730 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 18.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 51.1%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية ليبلغ 761 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 8.7%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 4.1%.

كما حقق بنك التعمير والإسكان، إيرادات فوائد بلغت 2.035 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقارنة مع 1.620 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25.6%، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 628 مليون جنيه مقارنة مع 651 مليون جنيه بنسبة انخفاض 3.5%.

وأعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، تحقيق صافي مبيعات بلغ 23.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 14.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح الفترة 5.7 مليون جنيه مقارنة مع 663.9 ألف جنيه.

من جهتها قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، إن مجلس الإدارة وافق على السير في إجراءات مخاطبة شركة يو بي فارما لإبداء الرغبة المبدئية في الاستحواذ على كامل حصة أكديما البالغة 99.99%.