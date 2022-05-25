شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض مع صعود الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مايو أيار بحثا عن مؤشرات على المقدار المتوقع لرفع الفائدة الأمريكية المقبل.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1857.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو أيار عند 1869.49 دولار للاوقية أمس الثلاثاء.